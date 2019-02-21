Meizu Note 9: компанія оголосила дату презентації бюджетного смартфона
Компанія Meizu розіслала запрошення на презентацію смартфона Note 9. Захід запланували на 6 березня 2019 року.
Характеристики. Згідно з даними сайту GizmoChina, новинка отримає 6,2-дюймовий дисплей формату Full HD + (2244 × 1080 пікселів). У верхній частині екрану передбачений невеликий виріз – там розмістили 20-мегапіксельну фронтальну камеру.
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Смартфон працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 675, який містить 8 обчислювальних ядер Kryo 460 з тактовою частотою до 2,0 ГГц і графічний прискорювач Adreno 612. Об'єм оперативної пам'яті – 6 ГБ.
Meizu Note 9 представлять 6 березня
На задній частині корпусу розташована подвійна камера. Вона складається з 48-мегапіксельного датчика Samsung ISOCELL Bright GM1 і допоміжного сенсора на 5 Мп. Крім того, ззаду можна бачити сканер відбитків пальців.
Рендери смартфона Meizu Note 9
Новинка отримає вбудоване сховище на 64 ГБ і 128 ГБ. Живлення забезпечить акумуляторна батарея ємністю 4000 мАг. Операційна система – Android 9.0 (Pie) з фірмовою оболонкою Flyme 7.
Інші новинки. Не виключено, що разом зі смартфоном Meizu Note 9 компанія анонсує на майбутній презентації та інші новинки. Втім, поки про це нічого не повідомляється.
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