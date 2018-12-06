Meizu представила свій найдешевший смартфон із топовими функціями – Meizu C9

406 Читать новость на русском
Meizu C9: характеристики, ціна
Meizu C9: характеристики, ціна / Android Authority

Компанія Meizu представила свій бюджетний смартфон Meizu C9. Незважаючи на низьку ціну, новинка отримала безрамковий дизайн та розблоковується за допомогою технології сканування обличчя.

Про це повідомляє Ferra.

Читайте також: Google представила найдешевший у світі смартфон із підтримкою 4G

Meizu C9 отримав 5,45-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD+ (1400 x 720 пікселів).Також новинку обладнали камерами на 13 і 8 Мп.

Meizu C9
Meizu C9 отримав кілька функцій флагмана

Апаратної основою Meizu C9 став 4-ядерний процесор SC9832E з тактовою частотою 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативної і 16 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картками формату microSD об'ємом до 128 ГБ.

Акумулятор має ємність 3 000 міліампер годин. Працює Meizu C9 під управлінням операційної системи Android 8.0 Oreo.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu C9

  • ДисплейТип: LCD
    Діагональ: 5,45 дюйма
    Роздільна здатність: 1440 х 720 пікселів
  • ПроцесорUNISOC SC9832E
  • ВідеопроцесорMali T820 MP1
  • Пам'ятьОперативна: 2 ГБ 
    Вбудована: 16 ГБ 
  • КамераОсновна: 13 Мп
    ​Фронтальна: 8 Мп
  • Акумулятор3 000 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.0 Oreo

 

Смартфон Meizu C9 вже доступний в українських магазинах. Вартість новинки складе 2 599 гривень. 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Ціни Китай Meizu
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
5 грудня 21:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
752
Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна
5 грудня 18:09 Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна
1703
Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики
4 грудня 22:51 Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики
560
Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
4 грудня 18:06 Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
730
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
3 грудня 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
2317
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
2 грудня 20:25 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 1925
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук