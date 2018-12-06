Meizu представила свій найдешевший смартфон із топовими функціями – Meizu C9
Компанія Meizu представила свій бюджетний смартфон Meizu C9. Незважаючи на низьку ціну, новинка отримала безрамковий дизайн та розблоковується за допомогою технології сканування обличчя.
Про це повідомляє Ferra.
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Meizu C9 отримав 5,45-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD+ (1400 x 720 пікселів).Також новинку обладнали камерами на 13 і 8 Мп.
Meizu C9 отримав кілька функцій флагмана
Апаратної основою Meizu C9 став 4-ядерний процесор SC9832E з тактовою частотою 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативної і 16 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картками формату microSD об'ємом до 128 ГБ.
Акумулятор має ємність 3 000 міліампер годин. Працює Meizu C9 під управлінням операційної системи Android 8.0 Oreo.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu C9
- ДисплейТип: LCD
Діагональ: 5,45 дюйма
Роздільна здатність: 1440 х 720 пікселів
- ПроцесорUNISOC SC9832E
- ВідеопроцесорMali T820 MP1
- Пам'ятьОперативна: 2 ГБ
Вбудована: 16 ГБ
- КамераОсновна: 13 Мп
Фронтальна: 8 Мп
- Акумулятор3 000 мАг
- Операційна системаAndroid 8.0 Oreo
Смартфон Meizu C9 вже доступний в українських магазинах. Вартість новинки складе 2 599 гривень.
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