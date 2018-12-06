Meizu представила свій найдешевший смартфон із топовими функціями – Meizu C9

Компанія Meizu представила свій бюджетний смартфон Meizu C9. Незважаючи на низьку ціну, новинка отримала безрамковий дизайн та розблоковується за допомогою технології сканування обличчя.

Про це повідомляє Ferra.

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Meizu C9 отримав 5,45-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD+ (1400 x 720 пікселів).Також новинку обладнали камерами на 13 і 8 Мп.



Meizu C9 отримав кілька функцій флагмана

Апаратної основою Meizu C9 став 4-ядерний процесор SC9832E з тактовою частотою 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативної і 16 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картками формату microSD об'ємом до 128 ГБ.

Акумулятор має ємність 3 000 міліампер годин. Працює Meizu C9 під управлінням операційної системи Android 8.0 Oreo.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu C9 Дисплей Тип: LCD

Діагональ: 5,45 дюйма

Роздільна здатність: 1440 х 720 пікселів

Тип: LCD Діагональ: 5,45 дюйма Роздільна здатність: 1440 х 720 пікселів Процесор UNISOC SC9832E

UNISOC SC9832E Відеопроцесор Mali T820 MP1

Mali T820 MP1 Пам'ять Оперативна: 2 ГБ

Вбудована: 16 ГБ

Оперативна: 2 ГБ Вбудована: 16 ГБ Камера Основна: 13 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 13 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 3 000 мАг

3 000 мАг Операційна система Android 8.0 Oreo

Смартфон Meizu C9 вже доступний в українських магазинах. Вартість новинки складе 2 599 гривень.

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