Meizu створила унікальний смартфон без жодного отвору

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Meizu створила унікальний смартфон без жодного отвору
Meizu створила унікальний смартфон без жодного отвору / forbes.com

В компанії Meizu розповіли про свій смартфон Zero. Це буде дійсно унікальний девайс, адже він позбудеться абсолютно усіх кнопок та отворів: порту зарядки та навіть слота для SIM-карти.

Цю інформацію передає Forbes.

У Meizu назвали його "першим у світі безперебійним телефоном".

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Так, замість традиційних кнопок на бокових гранях телефону у новому пристрої розміщені сенсорні панелі, які при сильному натисканні відтворюють відчуття кнопки. За їхньою допомогою користувачі зможуть регулювати гучність або вмикати і вимикати телефон.

Meizu створила унікальний смартфон без жодного отвору

Замість кнопок – сенсорні панелі

Також новий смартфон позбудеться динаміків, вони будуть вбудовані в екран.

Немає Meizu Zero і порту для зарядки – новинку можна буде підключити лише до бездротової зарядки з вихідною потужністю до 18 Вт.

Щодо SIM-карти, то Zero підтримує тільки e-SIM.

Meizu створила унікальний смартфон без жодного отвору

Новинка буде працювати на процесорі Snapdragon 845

Zero буде оснащений 5,99 OLED-дисплеєм. Сканер відбитків пальців вбудують в екран. Він буде працювати на процесорі Snapdragon 845. Наразі ці всі характеристики пристрою.

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Теги: Техно Смартфони Meizu
Джерело: Техно
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