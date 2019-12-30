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Менеджер космотуризму та космічний сміттєзбирач – назвали професії майбутнього

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Назвали професії майбутнього / Unsplash

Суспільство активно розвивається, а разом з ним і професії. Частина із спеціальностей отримує друге дихання, а деякі взагалі відходять у минуле. Фахівці представили новий список професій, які можуть стати популярними до 2030 року.

Що відомо про "Атлас нових професій"

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В оновлену редакцію "Атласа нових професій" увійшли 342 професії в 27 галузях – від металургії і видобутку корисних копалин до медицини і медіарозваг, повідомляє 4PDA.

На думку авторів – ця книга призначається підліткам, які зможуть зробити вибір про затребуваність професії, яка їм сподобалася.

Які професії стануть затребуваними до 2030 року

У новому виданні вказується низка професій, які можуть стати актуальними до 2030 року:

  • менеджер космотуризму;
  • космічний сміттєзбирач;
  • рециклер електронного сміття;
  • ігропрактик;
  • science-художник;
  • режисер індивідуальних турів.

Серед нових професій також значаться: експерт із здорового одягу, ГМО-агроном, медіаполіцейский, проєктувальник домашніх роботів і багато інших спеціальностей, про які поки не чув ніхто, крім авторів атласу.

Які професії можуть зникнути до 2030 року

На думку творців книги, деякі популярні в даний час спеціальності втратять актуальність до 2030 року:

  • копірайтери
  • турагенти
  • журналісти
  • бухгалтери.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес
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