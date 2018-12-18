Мережа британських супермаркетів вирішила найняти на роботу роботів

290 Читать новость на русском
Waitrose & Partners планує використовувати роботів для вирощування їжі
Waitrose & Partners планує використовувати роботів для вирощування їжі / Фото з вільних джерел

Британська мережа супермаркетів Waitrose & Partners планує використовувати автономних сільськогосподарських роботів для вирощування фірмової посівної їжі. За підрахунками компанії, використання таких роботів значно знизить витрати на зарплати робітникам та підвищить якість вирощеної на продаж продукції.

Про це повідомляє Geekon.

Читайте також: Як українці ставляться до штучного інтелекту – цікаві дані

Експериментальний проект мережі супермаркетів Waitrose & Partners буде проводитися в партнерстві з корпорацією Small Robot Company. Для тестування ефективності такого підходу до виробництва посівних культур на продаж контракт був підписаний на 3 роки, а під посіви роботами був обраний 1 гектар полів в Англії, взятий в оренду.


Один із роботів компанії Small Robot Company

Мета експерименту – перевірити, наскільки автоматизація може допомогти фермерства стати більш ефективним.

Сама компанія Small Robot Company відома якісною реалізацією роботів, яких вже давно почала поставляти в якості фермерського обладнання. Під час переговорів з британською рітейловою мережею вони стверджували, що використання такого типу автоматизації скорочує витрати при вирощуванні культур приблизно на 8%.


Waitrose & Partners планує запустити три види роботів на полях

Для даного проекту Small Robot Company розробили 3 ультрасучасних фермерських робота, яким навіть дали імена: Том, Дік та Гаррі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Штучний інтелект Великобританія робототехніка
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
16 грудня 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
2566
Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
16 грудня 16:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
4636
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
15 грудня 20:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 5213
Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики та фото
11 грудня 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики та фото
1209
OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики та ціна
11 грудня 17:02 OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики та ціна
1240
Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
10 грудня 17:07 Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
5789
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук