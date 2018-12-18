Мережа британських супермаркетів вирішила найняти на роботу роботів

Британська мережа супермаркетів Waitrose & Partners планує використовувати автономних сільськогосподарських роботів для вирощування фірмової посівної їжі. За підрахунками компанії, використання таких роботів значно знизить витрати на зарплати робітникам та підвищить якість вирощеної на продаж продукції.

Про це повідомляє Geekon.

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Експериментальний проект мережі супермаркетів Waitrose & Partners буде проводитися в партнерстві з корпорацією Small Robot Company. Для тестування ефективності такого підходу до виробництва посівних культур на продаж контракт був підписаний на 3 роки, а під посіви роботами був обраний 1 гектар полів в Англії, взятий в оренду.



Один із роботів компанії Small Robot Company

Мета експерименту – перевірити, наскільки автоматизація може допомогти фермерства стати більш ефективним.

Сама компанія Small Robot Company відома якісною реалізацією роботів, яких вже давно почала поставляти в якості фермерського обладнання. Під час переговорів з британською рітейловою мережею вони стверджували, що використання такого типу автоматизації скорочує витрати при вирощуванні культур приблизно на 8%.



Waitrose & Partners планує запустити три види роботів на полях

Для даного проекту Small Robot Company розробили 3 ультрасучасних фермерських робота, яким навіть дали імена: Том, Дік та Гаррі.

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