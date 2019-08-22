Мережа супермаркетів судиться з Tesla: звинувачують у грубій недбалості

Мережа супермаркетів Walmart подала до суду на компанію Tesla через сонячні батареї, які виробляє остання. Walmart звинувачує компанію Ілона Маска у "грубій недбалості" через загоряння їхніх батарей.

Як передає АР, у Walmart стверджують, що з 2012 по 2018 рік загорілялася батареї, встановлені на дахах семи магазинів. Це призвело до мільйонних збитків.

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Зокрема, один з магазинів в Огайо довелося закрити на 8 днів. Після проведення інспекції експерти встановили, що кілька сонячних батарей Tesla були зламані, а дроти бовталися, створюючи небезпеку виникнення пожежі.

Відтак, Walmart вимагає, щоб Tesla від'єднала всі встановлені панелі. Також у мережі магазинів кажуть про компенсацію понесених збитків, сума якої буде визначена під час судового розгляду.

Як відомо, сонячні батареї для Walmart виготовляла компанія SolarCity, яку виробник електромобілів Tesla купив у 2016 році за 2,6 мільярда доларів.

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