Metacritic назвав найгірші ігри 2019 року

Практично всі найбільші сайти вже почали підбивати підсумки 2019 року. Приміром, відомий агрегатор Metacritic вирішив випустити свій власний топ найгірших ігор, які представили в 2019 році.

Зауважимо, відомий профільний сайт IGN також опублікував свій антирейтинг ігор 2019 року. З ним ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

До теми: Найкращі ігри 2019 року: рейтинг Техно 24

Як обирали найгірші ігри

В топі від Metacritic фігурують ігри, які вийшли з 1 січня по 31 грудня 2019 року. У них повинні бути низькі бали, а число критиків, які оцінили ці тайтли, має бути не менше семи.

Якщо реліз доступний відразу на декількох платформах, в перелік заносили варіант з найнижчою оцінкою.

Найгірші ігри 2019 року

10. Narcos: Rise of the Cartels (PC, 46 балів з 100)

9. Generation Zero (PS4, 45 балів з 100)

8. Submersed (18+) (PS4, 44 бали з 100)

7. FIFA 20: Legacy Edition (Switch, 43 бали з 100)

6. WWE 2K20 (PS4, 43 бали з 100)

5. Dollhouse (PS4, 41 бал з 100)

4. Contra: Rogue Corps (17+) (Switch, 40 балів з 100)

3. Blades of Time (16+) (Switch, 38 балів з 100)

2. Left Alive (17+) (PS4, 37 балів з 100)

1. Eternity: The Last Unicorn (PS4, 36 балів з 100)

Топ вийшов доволі різноманітним, однак він практично збігається із версією від IGN. Можливо, ці тайтли таки заслужили звання "Ігровий провал року"?

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