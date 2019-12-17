Metacritic назвав найгірші ігри 2019 року

0 Читать новость на русском
Найгірші ігри 2019 року: Metacritic / unsplash

Практично всі найбільші сайти вже почали підбивати підсумки 2019 року. Приміром, відомий агрегатор Metacritic вирішив випустити свій власний топ найгірших ігор, які представили в 2019 році.

Зауважимо, відомий профільний сайт IGN також опублікував свій антирейтинг ігор 2019 року. З ним ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

До теми: Найкращі ігри 2019 року: рейтинг Техно 24

Як обирали найгірші ігри

В топі від Metacritic фігурують ігри, які вийшли з 1 січня по 31 грудня 2019 року. У них повинні бути низькі бали, а число критиків, які оцінили ці тайтли, має бути не менше семи.

Якщо реліз доступний відразу на декількох платформах, в перелік заносили варіант з найнижчою оцінкою.

Найгірші ігри 2019 року

10. Narcos: Rise of the Cartels (PC, 46 балів з 100)

 

9. Generation Zero (PS4, 45 балів з 100)

 

8. Submersed (18+) (PS4, 44 бали з 100) 

 

7. FIFA 20: Legacy Edition (Switch, 43 бали з 100)

 

6. WWE 2K20 (PS4, 43 бали з 100)

 

5. Dollhouse (PS4, 41 бал з 100)

 

4. Contra: Rogue Corps (17+) (Switch, 40 балів з 100)

 

3. Blades of Time (16+) (Switch, 38 балів з 100)

 

2. Left Alive (17+) (PS4, 37 балів з 100)

 

1. Eternity: The Last Unicorn (PS4, 36 балів з 100)

 

Топ вийшов доволі різноманітним, однак він практично збігається із версією від IGN. Можливо, ці тайтли таки заслужили звання "Ігровий провал року"?

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
сьогодні
17631
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
16 грудня 21:15 Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 940
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 773
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2174
14 грудня 14:31 Cybertuck або котедж на острові: що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 2527
14 грудня 08:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 4216
Новини
Більше новин
Залиште відгук