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Над Хорватією вибухнув метеорит – відео

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Над Хорватією вибухнув метеорит / Скріншот з відео

Вранці 28 лютого жителі Хорватії почули гучний вибух та побачили яскравий спалах у небі. Згодом стало відомо, що у небі над Хорватією вибухнув метеорит.

Про це пише видання "Європейська правда", посилаючись на Хорватську астрономічну федерацію.

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Вибух метеорита трапився близько 10:30 – 10:31 за місцевим часом. Яскравий спалах у небі зафіксувала камера відеореєстратора.

Чи була небезпека

Після спалаху було чути гучний звук – його почули в Загребі близько 10:34. Вибух тривав кілька секунд. При цьому місцями він спровокував трясіння вікон.

Та до землі метеорит не долетів – він згорів на висоті понад 30 кілометрів над поверхнею. Це явище було видно на більшості території Хорватії, а також в Італії. Відео згоряння записали в італійському містечку Фано.

Можливо, частини метеориту таки впали на землю, але їхнє точне місце поки не знайшли.

Над Хорватією вибухнув метеорит: відео 

Що таке метеорит? Це твердий об’єкт, що падає на Землю з космосу. Загалом, за добу падає 5-6 тонн метеоритів. Також протягом 24 годин на земну поверхню падає від 300 до 20 000 тонн метеоритного пилу. Більшість знайдених метеоритів мають вагу від декількох грамів до декількох кілограмів.

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Теги: Новини Техно Техно Космос Хорватія
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