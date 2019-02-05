Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму

15 лютогою українська компанія 4A Games та німецька Deep Silver представили постапокаліптичний шутер Metro: Exodus. Ще до релізу гра наробила чимало шуму і привернула увагу не лише геймерської спільноти.

Чому реліз Metro: Exodus справедливо можна назвати скандальним та чим цікава гра розбиралися журналісти Техно 24.

Сюжет та особливості Metro: Exodus

Нова частина знаменитого шутера повідає гравцям по-справжньому масштабну історію. За словами продюсера, сценарій Metro: Exodus більше, ніж скрипти перших двох частин – Metro 2033 і Metro: Last Light, включаючи доповнення до них.

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Сюжет гри охоплює кілька локацій та складається з 7 частин: пролог, зима (місце дії Москва), весна (Волга), Ямантау, літо (Каспій), осінь (Тайга), Мертве місто (Новосибірськ).



Скріншот з гри Metro: Exodus

Гра Metro: Exodus, вперше за історію серії вивела гравця за межі Пост'ядерної Москви та її метрополітену. За сюжетом, Артему доведеться проїхати через всю Росію, яка пережила 20 років дикого існування після ударів атомних бомб, попутно зустрічаючи різні відкриті локації з місцевими персонажами, ворогуючими племенами і мутантами, а також побічними квестами. Команда Артема (яким і керує гравець в Metro: Exodus), буде пересуватися по країні на броньованому поїзді.

Світ в грі активно реагує на ваші дії. Зачистіть лігво бандитів – на іншому кінці карти хтось обов'язково про це заговорить; врятуєте бранця – через кілька годин ви дізнаєтеся у випадковому діалозі двох супротивників про те, що він поставив за вас свічку в храмі.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

Все це робить світ дуже живим і занурює вас в нього з головою. Але головне – змушує бачити в супротивниках живих людей і піднімає складні моральні питання. Тим більше що стиль проходження і багато рішень впливають на сюжет і долю персонажів безпосередньо.

Відгуки критиків

Середній бал PC-версії шутера на сайті Metacritic становить 84 з 100 можливих. Консольні версії отримали нижчі оцінки.

Журналісти хвалять Metro: Exodus за витриманий баланс між перестрілками і вивченням локацій, приголомшливу атмосферу, відмінний аудіодизайн, графіку і якісне опрацювання світу, що сприяє зануренню в гру. Багато хто навіть називає гру новим S.T.A.L.K.E.R.



Скріншот з гри Metro: Exodus

Найчастіше творіння 4A Games лають за досить примітивний штучний інтелект, лінійність оповіді, нудну систему стелса, застарілі анімації і наявність технічних проблем.

Якщо окремо розглянути огляди профільних видань з пострадянського простору, то вони, крім усього перерахованого вище, також відзначають, що Metro: Exodus безумовно западе в душу дуже багатьом жителям країн колишнього СРСР.

Скандали з Metro: Exodus

Скандал із Steam. Шум навколо довгоочікуваного шутера почався ще за кілька тижнів до його офіційного виходу. Компанії 4A Games та Deep Silver повідомили про те, що Metro: Exodus не вийде в Steam, а стане тимчасовим ексклюзивом нового магазину Epic Games Store.

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Швидше за все, рішення приймалося мало не в останній момент (про це свідчить інший скандал, про який ми згадаємо трохи пізніше) і викликало чимало обурення з боку геймерів. Дійшло навіть до того, що розлючені користувачі обвалили рейтинг всіх попередніх частин "Метро" в Steam.



Скріншот з гри Metro: Exodus

В свою чергу розробники поспішили прокоментувати таке своє рішення. За їх словами, Epic Games у своєму сервісі цифрової дистрибуції набагато лояльніша до розробників і їм вдасться отримати більше прибутку від гри. Звісно, когось може обурити така фінансова складова питання, проте всім хочеться аби їх праця була гідно оцінена.



Скріншот з гри Metro: Exodus

Далі скандал набирав все нових обертів. Один із співробітників 4A Games на сайті Reddit опублікував коментар, в якому зазначив, що якщо реліз шутера в іншому магазині настільки обурив геймерів, то наступні частини Metro не вийдуть у версії для PC. Далі 4A Games на офіційній сторінці у Facebook заспокоїла відданих фанатів та зауважила, що це позиція лише одного співробітника, який дуже любить свою роботу. В компанії наголосили, що вони продовжуватимуть орієнтуватися на PC-геймерів, як це було раніше.

Реакція автора книг "Метро". До суперечки також долучився й автор романів "Метро" Дмитро Глуховський. Він підкреслив, що перехід гри в інший магазин – це виключно рішення розробників та видавця і він до цього не має жодного стосунку. Також Глуховський попросив вибачення у фанатів, які відчувають себе обдуреними. Тому звинувачувати автора в тому, що шутер прибрали з Steam безглуздо. Але й такі звинувачення лунали від розлючених геймерів.

Скандал із дисками Metro: Exodus. Здавалося б, реліз гри відбувся і обговорення та обурення мали б трохи стихнути, проте з'явилися нові цікаві деталі. Гра вийшла не лише в цифрових магазинах, але й на фізичних носіях. Саме з ними пов'язаний і наступний скандал. Один із користувачів Reddit опублікував фото, на якому чітко видно, що видавець просто заклеїв згадку про Steam.



На дисках Metro: Exodus заклеїли згадку про Steam

Російська пропанагда. Наступну хвилю обговорення спровокував вже один із ведучих російського пропагандистського каналу "Россия 24". В ефірі випуску новин Олексій Казаков звинуватив розробників Metro: Exodus в тому, що вони намагаються нав’язати світу русофобію. А все через те, що в грі за те, що ви зіб’єте голову пам’ятнику Леніну можна отримати відзнаку "Декомунізація".

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Також ведучий наголосив, що розробники "так захопилися власними майданними реаліями, а ще поглумилися над москвичами, мовляв, не знають що за межами столиці посеред розрухи і полчищ мутантів теж живуть люди".

Сюжет з телеканалу "Россия 24" – дивіться відео

Рекорд. Відзначимо, навіть поза межами пострадянського простору Metro: Exodus прийняли дуже тепло. Чимало закордонних сайтів публікували огляди на гру і відзначали колосальну роботу українських розробників. Про успіх шутера свідчать і його продажі. Приміром, в Британії всього за вихідні грі вдалося посісти другу сходинку серед найбільш продаваних ігор, обігнавши навіть Red Dead Redemption 2.



Скріншот з гри Metro: Exodus

Злам гри. До слова, вчора, 20 лютого, на тому ж таки Reddit з'явилося повідомлення, що хакерам вдалося зламати захист Denuvo 5.6 в Metro: Exodus. DRM-захист у шутері зміг протрималися всього 5 днів, у той час як для злому аналогічної системи в Resident Evil 2 Remake знадобилося 6 днів. Наразі 4A Games ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Висновки

Незважаючи на всі гучні скандали навколо Metro: Exodus, гра продовжує набирати популярності. Про неї дуже позитивно відгукуються не лише геймери із пострадянського простору, але й західні критики. Тож, якщо ви думали чи варто завантажувати шутер від українських розробників, то наш вердикт – так.

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