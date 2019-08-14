Продовження буде: анонсували нову гру Metro

У лютому 2019 року нова частина культового шутера Metro: Exodus наробила чимало галасу. Зокрема критики та фанати залишилися абсолютно задоволеними Metro: Exodus називаючи гру фантастичною. І схоже, це підштовхнуло авторів шутера на новий проект у всесвіті Metro.

Про продовження культового проекту у своєму Instagram повідомив автор книг "Метро" російський письменник Дмитро Глуховський.

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Нова гра по "Метро" буде. Працюю над сюжетом,

– написав Глуховський.

До того ж, на нещодавній презентації для інвесторів очільник компанії THQ Nordic Ларс Вінгефорс наголосив, що українська студія вже приступила до роботи над новою частиною Metro. Однак крім інформації про те, що проект в розробці, жодних деталей про шутер немає.

Volition's new Saints Row game is "well into development" and 4A Games is indeed working on the next Metro game, Wingefors said during the investor presentation. — Nathan (@DarkDetectiveNL) August 14, 2019

Офіційне підтвердження. Зауважимо, розробники серії ігор Metro – українська студія 4A Games – наразі офіційно інформацію про вихід нової частини шутера не прокоментували.

Дата релізу гри, скандал та реакція критиків. Нагадаємо, 15 лютогою українська компанія 4A Games та німецька Deep Silver представили постапокаліптичний шутер Metro: Exodus. Шум навколо довгоочікуваної гри почався ще за кілька тижнів до офіційного виходу. Розробники повідомили про те, що Metro: Exodus не вийде в Steam, а стане тимчасовим ексклюзивом нового магазину Epic Games Store.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

Таке рішення викликало чимало обурення з боку геймерів. Дійшло навіть до того, що розлючені користувачі обвалили рейтинг всіх попередніх частин "Метро" в Steam.

Однак вже після офіційного релізу Metro: Exodus критики висловили своє захопленя грою. До слова, навіть користувачі Steam залишили тисячі позитивних відгуків на сторінці проекту.

До слова, під постом Глуховського вже є чимало коментарів від фанатів серії. Геймери з нетерпінням чекають нової частини Metro.

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