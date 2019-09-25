Mi Air 2: нові бездротові навушники від Xiaomi

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Mi Air 2 від Xiaomi
Mi Air 2 від Xiaomi / 3dnews

Під час великої презентації у Пекіні китайська компанія Xiaomi презентувала нове покоління бездротових навушників Xiaomi Mi Air 2. Виробник зробив нові навушники ще більше схожими на Apple AirPods.

У порівнянні з Mi AirDots Pro вони змінили форм-фактор. Попереднє покоління навушників мали внутрішньоканальну форму з силіконовими насадками. При цьому нові Mi Air 2 виконані у форм-факторі вкладишів.

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Інженери розмістили динаміки і мікрофони таким же чином, як і в конкурента Apple. Також новинка має інфрачервоні датчики, завдяки яким музика автоматично зупиняється при добуванні аксесуара з вух.

Mi Air 2 мають сенсорну панель на кожному навушнику, за допомогою якої можна управляти відтворенням музики, відповідати на вхідні дзвінки та активувати голосового помічника.

Xiaomi Mi Air 2.

Xiaomi Mi Air 2 коштують трохи більше 50 доларів 

Реакцію на різні торкання можна налаштувати через смартфон у фірмовому мобільному додатку.

Виробник запевнив, що заряду вистачає на 4 години безперервного прослуховування музики, а з урахуванням підзарядки від чохла загальна автономність становить 14 годин.

Ціна. Вартість Xiaomi Mi Air 2 на китайському ринку становить 56 доларів (1 400 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Xiaomi
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