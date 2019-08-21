Mi Band 5: Xiaomi вже працює над новим поколінням фітнес-трекера

В середині червня китайський виробник Xiaomi представив фітнес-браслет Mi Band 4. Зараз стало відомо, що компанія працює над новим покоління ґаджета.

Як передає Gizmochina, про це обмовився Ван Хуан, керівник компанії Huami, яка займається виробництвом смарт-годинників Amazfit та фітнес-трекерів Xiaomi Mi Band.

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Зокрема, він сказав, що вони вже почали роботу над Mi Band 5.

"У нас немає фіксованого часу, коли ми збираємося запустити Mi Band 5. Але ми вже почали працювати над Mi Band 5 з Xiaomi, і це не займе багато часу. Таким чином, ми тільки що запустили Mi Band 4, але потенційно, до наступного року ми можемо запустити Mi Band 5", – сказав керівник Huami.

Як відомо, фітнес-трекери Mi Band – одна із найпопулярніших фітнес-девайсів в Україні. Що стосується Mi Band 4, то перший мільйон у світі пристроїв продали всього за 8 днів.

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