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Ми не зможемо це зробити, – японські фахівці про бортовий комп'ютер Tesla

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Японських фахівців вразив бортовий комп'ютер Tesla / Unsplash

Автомобілі компанії Tesla відомі не лише своїми двигунами, але й передовою системою електроніки, включаючи модуль автоматичного кермування. Нещодавно японські співробітники одного з великих автовиробників розібрали популярний електрокар Model 3 та дійшли до дуже цікавих висновків.

Що кажуть японські фахівці

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"Ми не зможемо цього зробити", – заявив один з інженерів японського концерну в інтерв'ю виданню Nikkei, проаналізувавши центральний модуль управління американського електромобіля.

Спеціаліст мав на увазі нездатність сучасних виробників випустити аналог ШІ-чіпів Tesla.

Унікальність чіпа

Як заявляв раніше Ілон Маск, нинішнє покоління бортових систем Hardware 3 володіє достатньою обчислювальною потужністю, щоб зробити автомобілі Tesla безпілотниками. При цьому можливості електрокарів компанії поки обмежені другим (з п'яти можливих) рівнем автономності, який дає автомобілю такі функції, як:

  • самостійна зміна смуги руху
  • здійснення поворотів
  • навігація по парковці без водія в салоні.

На думку журналістів Nikkei, автомобілі інших виробників досягнуть нинішнього рівня Tesla не раніше, ніж у 2025 році.

Як Tesla вдалося досягнути такого результату

Однією з причин технологічного відриву американської корпорації вони назвали сформовану систему контрактів на поставки комплектуючих. На відміну від низки конкурентів, компанія Ілона Маска може вибирати своїх партнерів більш вільно, тим самим прискорюючи впровадження нових технологій в свої електрокари.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Tesla Електромобілі Авто Новини Техно Техно Штучний інтелект
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