Xiaomi випустила нову лінійку ноутбуків Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition: ціна
Китайський виробник Xiaomi випустив нову лінійку ноутбуків Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition. Новинка отримала чимало характеристик попередника, хоча має і кілька важливих відмінностей, зокрема екран та процесор.
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Також покращення торкнулись екрану. Це все той же IPS-дисплей з діагоналлю 15,6 дюйма та роздільною здатністю Full HD. Однак, розробники запевняють, що дисплей забезпечує розширений колірний обхват – 100% sRGB.
Що ще нового? Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition – це перший ноутбук Xiaomi з підтримкою запатентованої технології для миттєвого обміну даними зі смартфоном.
Ноутбук оснащений системою охолодження, яка використовує два вентилятори, а також є дві теплові трубки. Також Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition оснащений повнорозмірною клавіатурою з підсвічуванням.
Новинка надійде у продаж 1 листопада
Ціна. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition із процесором i7-10510U у парі з 16 ГБ оперативної та терабайтом вбудованої пам’яті оцінена у 990 доларів (24 700 гривень). Новинка надійде у продаж 1 листопада.
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