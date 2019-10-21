Xiaomi випустила нову лінійку ноутбуків Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition: ціна

Китайський виробник Xiaomi випустив нову лінійку ноутбуків Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition. Новинка отримала чимало характеристик попередника, хоча має і кілька важливих відмінностей, зокрема екран та процесор.

Як пише igeekphone.com, лінійка Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition о тримала процесори Intel Core 10-го покоління - Core i7-10510U в топової версії і Core i5-10210U в базовій.

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Також покращення торкнулись екрану. Це все той же IPS-дисплей з діагоналлю 15,6 дюйма та роздільною здатністю Full HD. Однак, розробники запевняють, що дисплей забезпечує розширений колірний обхват – 100% sRGB.

Що ще нового? Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition – це перший ноутбук Xiaomi з підтримкою запатентованої технології для миттєвого обміну даними зі смартфоном.

Ноутбук оснащений системою охолодження, яка використовує два вентилятори, а також є дві теплові трубки. Також Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition оснащений повнорозмірною клавіатурою з підсвічуванням.

Новинка надійде у продаж 1 листопада

Ціна. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition із процесором i7-10510U у парі з 16 ГБ оперативної та терабайтом вбудованої пам’яті оцінена у 990 доларів (24 700 гривень). Новинка надійде у продаж 1 листопада.

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