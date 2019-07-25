Mi True Wireless Earphones – Xiaomi представила в Україні свої нові бездротові навушники

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Mi True Wireless Earphones: ціна в Україні
Mi True Wireless Earphones: ціна в Україні

24 липня у Києві провели велику презентацію, в рамках якої презентували чимало новинок китайського виробника Xiaomi. Одна з них — нові бездротові навушники Mi True Wireless Earphones.

Як запевнили організатори, ці навушники створені для людей, які постійно рухаються.

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Характеристики. Ці навушники отримали бездротову конструкцію без жодних кабелів. Вони пропонують до 10 годин безперервного відтворення музики.

Mi True Wireless Earphones швидко та автоматично під’єднуються до смартфону одразу, як користувач відкриваєте кейс.

Mi True Wireless Earphones

Навушники вже можна замовити

Відтворення музики автоматично зупиняється, коли будь-який з навушників виймається з вуха. Кожен з них також може працювати як гарнітура.

Керувати навушниками можна за допомогою дотиків - треба доторкнутися поверхні навушника, щоб відтворити чи призупинити музику, відповісти на вхідний дзвінок чи завершити розмову або активувати голосового помічника.

Ціна. Mi True Wireless Earphones вже доступні для купівлі. Їхня вартість становить 2 499 гривень.

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
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