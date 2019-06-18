"Ми змусимо вас ридати": геймдизайнер розповів про квести у грі Cyberpunk 2077

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Геймдизайнер розповів про квести у грі Cyberpunk 2077
Геймдизайнер розповів про квести у грі Cyberpunk 2077 / Фото з вільних джерел

Гра The Witcher 3: Wild Hunt сподобалась гравцям, в першу чергу, неймовірною історією та глибиною персонажів. Саме цього геймери чекають від нового проекту CD Projekt RED – Cyberpunk 2077. І, як виявилося, недаремно.

Портал GameReactor зміг взяти інтерв'ю у Павла Саско – провідного дизайнера квестів найочікуванішої гри наступного року. Розробник пообіцяв, що змусить геймерів лити сльози.

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Що відомо про квести у грі? Журналіст видання поговорив з розробником Cyberpunk 2077 про квест Кривавого Барона з третього "Відьмака" і запитав, чи варто чекати чогось подібного від нової гри CD Projekt RED. Здається, Павло Саско дуже впевнений в тому, що він робить.

О, повірте: ми змусимо вас ридати. По-іншому просто бути не може. Ми робимо все для того, щоб буквально приклеїти геймера до екранів. Буде з чого посміятися, буде з чого полити сльози і буде на що розлютитися,
– наголосив Саско.

"Одна з моїх головних цілей при створенні гри – змусити гравців на найглибшому емоційному рівні відчути все те, що відбувається. Бережіться, я йду по ваші душі", – додав дизайнер.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Дата виходу гри. Наскільки успішно Павло Саско впорається зі своїм завданням користувачі дізнаються вже 16 квітня 2020 року.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри CD Projekt
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