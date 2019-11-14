"Ми зробили найкращий вибір", – Apple про можливі зміни в MacBook

Одразу після виходу 16-дюймового MacBook Pro журналістам вдалося поспілкуватися із старшим віце-президентом Apple з маркетингу Філом Шиллером. Він розповів про зміни, які компанія внесла в новий лептоп.

Одне з найпоширеніших питань серед покупців ноутбуків Apple: чи з'являться нові порти в лінійці MacBook, які доповнять вже існуючі USB Type-C / Thunderbolt 3.

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Поява нових портів

В ході інтерв'ю представник відділу маркетингу Apple зазначив, що розраховувати на розширення набору інтерфейсів користувачам не варто, передає 9to5mac.

Повернення слота для SD? Скоріш за все ні. Ми провели багато досліджень і неодноразово задавали собі питання про безліч роз'ємів на кшталт USB-A, HDMI, SD-рідери. І дійшли висновку, що все більше наших покупців використовують USB Type-C і Thunderbolt в зв'язку зі значним запасом продуктивності, високої потужності, можливості зарядки, – зявив Шиллер.

"Як компроміс для таких пристроїв, як зчитувачі SD-карт, є адаптери. Після довгих досліджень ми впевнені, що зробили найкращий вибір, відмовившись від багатьох типів портів", – додав представник Apple.

Аудіосистема

Топ-менеджер також зазначив передову акустичну систему нового MacBook з шістьма динаміками. За його словами, "неможливо повірити, що цей звук виходить з ноутбука".

Інтерв'ю з Філом Шиллером – дивіться відео

Клавіатура

Переробила Apple і клавіатуру ноутбука, використовуючи Scissors System (являє собою два перехресних механізми у вигляді ножиць, які жорстко кріпляться до каркасу клавіатури, або на саму клавішу, – ред.) – більш надійний і невибагливий порівняно з "метеликом" (він більш рівномірно розподіляє рівень натискання на кнопку та, за переконанням розробників, дає змогу уникнути великої кількості помилок під час набирання тексту).

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MacBook із сенсорним дисплеєм

З приводу можливості появи ноутбуків з сенсорним дисплеєм Шиллер повідомив, що компанія ніколи не випустить такий пристрій, оскільки для цих цілей в її лінійці продуктів є інший ґаджет – iPad.

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