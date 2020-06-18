Коли браузер використовує багато оперативної пам'яті, він уповільнює роботу всієї операційної системи. Відповідно, щоб цього уникнути, користувачам доводиться обмежувати кількість відкритих вкладок, ну а виробники вирішують питання використання пам'яті браузером на своєму рівні. Іноді, як у випадку з Edge, це таки допомагає.

Як зазначає Microsoft у своєму блозі, місія компанії — надати кращий браузер для Windows. Ним, звісно ж, є Edge, принаймні на думку компані. Однак, схоже наразі це дійсно так.

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Останнім часом Microsoft докладає все більше зусиль для того, щоб повернути свої позиції на ринку браузерів після того, як на перше місце піднявся браузер Chrome. Однак переглядач від Google має чимало недоліків, одним з яких є чималий апетит оперативної пам'яті. Після того, як Edge переїхав на рушій Chromiun, Microsoft взялася за виправлення усіх недоліків платформи.

Що змінилося

Цього разу розробникам вдалося вирішити одну з найбільших проблем. Після виходу великого функціонального оновлення Windows 10 May 2020 Update, браузер став значно економніше відноситься до оперативної пам'яті — її використання знизилось до 27%.

У Microsoft, правда, роблять застереження, що "продуктивність на окремих пристроях залежить від конфігурації і використання", але в цілому більш ощадливе ставлення Edge до пам'яті повинні відчути всі.

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Особливості браузер Microsoft Edge

Крім високої швидкості роботи, до переліку особливостей браузера входять такі корисні функції, як захист від завантажень підозрілого контенту, підтримка розширень, режим читання вмісту сайтів вголос і можливість групувати збережені сторінки в колекції для зручності подальшого перегляду тематичних матеріалів.