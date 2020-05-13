Microsoft призупиняє необов'язкові оновлення для Windows 10: що це означає

Корпорація Microsoft призупинити випуск усіх необов'язкових оновлень та патчів для операційної системи для Windows. При чому зупиняють оновлення вже від сьогодні, 13 травня.

Як передає thurrott.com, йдеться про групи оновлення C і D, тобто ті, які не є критично важливими.

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Чому так відбувається

Як стверджує джерело, на такий крок корпорація пішла, тому що намагається забезпечити максимально стабільну роботу домашніх комп'ютерів на Windows 10. Це важливо для тих користувачів, що зараз перебувають на карантині.

Starting in May 2020, we are pausing all optional non-security releases (C and D updates) for all supported versions of Windows client and server products to prioritize security and keep customers protected and productive. More information here: https://t.co/G5NcWtIiEQ. — Windows Update (@WindowsUpdate) March 24, 2020

Аби не похитнути стабільність роботи ПК на Windows 10, Microsoft навіть не "наполягає", щоб користувачі встановлювати масштабне оновлення Windows 10 May 2020 Update (воно стане доступним 13 травня). Його можна завантажити через фірмову мережу MSDN.

До чого готуватись користувачам

Критичних проблем у роботі системи боятись не варто. Адже компанія продовжує випускати оновлення категорії B, що стосується безпеки. Вони відомі користувачам як Patch Tuesday (оновлення по вівторках).

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До прикладу, оновлення 12 травня (KB4556799) для Windows 10 версій 1909 і 1903, має підвищити безпеку браузерів Internet Explorer і Microsoft Edge, а також безпеку у користуванні Microsoft Xbox та продуктів пакету Microsoft Office.

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