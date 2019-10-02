Microsoft анонсувала нові ігри для сервісу Game Pass: список

Компанія Microsoft продовжує тішити підписників сервісу Game Pass новими тайтлами. Цього разу на ряду із відносно новими іграми до списку потрапила визнана класика жанру постапокаліпсис.

Перша гра в списку – атмосферна Dishonored 2, яку геймери отримають вже 3 жовтня. Публіка прийняла її стриманіше оригіналу, але все ж цілком прихильно. Рейтинг Xbox-версії тайтла на ресурсі Metacritic дорівнює 88/100.

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Трейлер гри Dishonored 2 – дивіться відео

Другий на черзі – зомбі-шутер World War Z, який запропонує гравцям кришити живих мерців в морозній Москві вже 10 жовтня. Критики і геймери поставилися до бойовика прохолодно, його рейтинг становить 73 бали зі 100.

Трейлер гри World War Z – дивіться відео

Доступ до наступної гри в списку передплатники Game Pass отримають в той же день, що і до World War Z – 10 жовтня. Йдеться про сімейний екшен-платформер Yooka-Laylee, створений колишніми співробітниками Rare. Рейтинг тайтла на Metacritic – 73/100.

Трейлер гри Yooka-Laylee – дивіться відео

Ще трохи пізніше, 17 жовтня, в день релізу бібліотеку поповнить романтична Felix the Reaper, що оповідає про непрості будні Смерті. За розробку відповідала відома в колах любителів квестів студія Daedalic Entertainment, яка створила гру Deponia.

Трейлер гри Felix the Reaper – дивіться відео

Не обділить Microsoft і фанатів японських ігор: з 17 жовтня передплатники Game Pass зможуть випробувати класичний рейковий шутер Panzer Dragoon Orta, який дебютував ще в 2002 році. На Metacritic рейтинг гри становить 90 балів з 100.

Трейлер гри Panzer Dragoon Orta – дивіться відео

На солодке – ще одна класика. З 17 жовтня в Game Pass стане доступний народний хіт Fallout: New Vegas за авторством Obsidian. Відмінна можливість ознайомитися з великим тайтлом для тих, хто ще цього не зробив. Рейтинг гри – 84/100.

Трейлер гри Fallout: New Vegas – дивіться відео

На цьому поки все, однак вже зовсім скоро в сервісі відбудеться гучна прем'єра від авторів Fallout: New Vegas – підписники зможуть отримати космічну The Outer Worlds. Вона з'явиться в Xbox Game Pass вже в день релізу, 25 жовтня.

Трейлер гри The Outer Worlds – дивіться відео

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