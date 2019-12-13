Microsoft анонсувала Xbox Series X: всі деталі про нову консоль

На заході The Game Awards 2019, який пройшов у ніч з 12 на 13 грудня, компанія Microsoft анонсувала ігрову консоль наступного покоління. Новинка отримала комерційну назву Xbox Series X, а раніше була відома під кодовою назвою Project Scarlett.

Дизайн

До теми: Microsoft розповіла цікаві деталі про консоль Xbox Project Scarlett

Дизайн для Xbox Series X обрали доволі дивний: консоль нагадає витягнуту вгору коробку, яка нагадує системний блок для PC. До слова, за запевненнями розробників новинку можна буде використовувати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні.

Продуктивність

Представники Microsoft переконані, що Xbox Series X стане найпотужнішою на ринку і в чотири рази буде продуктивнішою за поточну версію консолі – Xbox One X. Вона підтримуватиме ігри в роздільній здатності 4К при 60 кадрах на секунду, але потенціал "заліза" повинен забезпечити 8К-геймінг при 120 кадрах в секунду.



Xbox Series X анонсували офіційно

Дата виходу та ціна

Старт продажів Xbox Series X намічений на грудень 2020 року. З огляду на те, що нова версія консолі буде сумісна із усіма попередніми поколіннями, у розпорядженні геймерів опиниться вся бібліотека ігор Microsoft. Ймовірна ціна нової консолі наразі невідома.

Ексклюзиви

До слова, редмондці анонсували й ексклюзив для нової консолі. Ним став сиквел одного з найбільш незвичайних тайтлів останніх років – Hellblade: Senua's Sacrifice. Зауважимо, оригінальна гра побачила світ в 2017 році.

Трейлер гри Hellblade: Senua's Saga – дивіться відео

Гра виділялася із загальної маси тим, що піднімала і досліджувала питання психічних розладів. Продовження отримало підзаголовок Senua's Saga, і вийде воно вже на Xbox Series X.

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