Microsoft блокує оновлення Windows 10 на деяких комп'ютерах: у чому причина

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Microsoft блокує оновлення Windows 10 на деяких комп'ютерах: у чому причина
/ Extremetech

Компанія Microsoft оголосила, що майбутнє оновлення Windows 10 May 2019 Update має проблеми, які можуть завадити його встановленню на деякі пристрої.

У чому проблема? За даними Extremetech, комп'ютери, які працюють під управлінням Windows 10 1803 або 1809 із зовнішнім USB-накопичувачем або SD-картою, при спробі оновитися до 1903 отримають повідомленя про помилку.

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Причина, як повідомляється, полягає в некоректній роботі механізму перепризначення дисків. Тому компанія заблокувала можливість установки апдейта на такі ПК, хоча повністю збірку не відкликала.

Як її вирішити? Як рішення даної проблеми пропонується повністю відключити всі зовнішні накопичувачі на час поновлення, підключити їх можна пізніше.

Windows 10
Windows 10 при оновленні деяких ПК видає помилку

У Редмонді поки не уточнили, коли планують переписати код "збійного" модуля Windows 10 May 2019 Update, щоб вирішити ситуацію.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Windows 10 Microsoft
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