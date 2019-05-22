Microsoft доєднається до санкцій проти Huawei

Схоже, компанія Microsoft стане останньою в низці американських технологічних компаній, які виконують новий указ президента США Дональда Трампа щодо компанії Huawei. Наразі гігант з виробництва програмного забезпечення зберігає мовчання щодо ймовірної відмови від оновлення Windows пристроїв китайського виробника.

Що відомо про санкції від Microsoft? Як повідомляє ресурс The Verge, Microsoft припинила продажі ноутбука Huawei MateBook X Pro в своєму онлайн-магазині. Він загадковим чином зник з пропозицій Microsoft Store протягом вихідних, і пошук всіх наявних пристроїв компанії Huawei в онлайн-магазині Microsoft не дає жодних результатів.

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Втім, роздрібні магазини Microsoft як і раніше продають ноутбуки MateBook X Pro, які все ще є в наявності на складі.

Переваги ноутбука Huawei MateBook X Pro. Зауважимо, Huawei MateBook X Pro, за версією The Verge, є одним з кращих ноутбуків під управлінням Windows з числа доступних в США на даний момент, але без ліцензії Windows він більше не буде життєздатною альтернативою Apple MacBook Pro або HP Spectre x360, або навіть власної серії ноутбуків Surface компанії Microsoft.

Операційна система Huawei. До того ж, представники китайського вендора вже повідомили, що готові найближчим часом запустити власну операційну систему, яка повноцінно зможе замінити не лише Android, але й Windows.

Що відомо про скандал з Huawei? Нагадаємо, Google призупинила підтримку пристроїв Huawei після попадання компанії до списку санкцій "чорний список" США. А це означає, що Huawei не може купувати обладнання і програмне забезпечення у американських фірм без попереднього дозволу уряду.



Причиною такого кардинального рішення стало звинувачення китайської компанії у шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання. Окрім того, американські виробники закликали європейські компанії не співпрацювати з китайським виробником у впровадженні 5G в Європі.

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