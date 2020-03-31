Microsoft Edge вирішить дратівливу проблему всіх браузерів

Microsoft продовжує покращувати браузер Edge, що позиціонується як альтернатива Chrome, Opera і Firefox. Список можливостей нової версії додатка доповнила функція нестандартного розміщення вкладок, покликана вирішити одну з головних проблем веб-оглядачів при роботі з великою кількістю контенту.

В офіційному блозі Microsoft з'явився опис функції вертикальних вкладок. Подібне рішення компанія пропонує на заміну звичної горизонтальною схеми.

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Проблема сучасних браузерів на думку Microsoft

Чим більше сторінок відкриває користувач, тим складніше знайти необхідну вкладку через стиснення заголовків, або закрити потрібну, не промахнувшись по "хрестику".

Як вирішили проблему

Розробники Edge розмістили вкладки на бічній панелі, яка розгортається при наведенні курсору і може бути переміщена в будь-який кут екрану. Таким чином користувач зможе постійно бачити заголовки активних вкладок і легше орієнтуватися в контенті.



Браузер Edge отримав бічну панель для відкритих вкладок

Як запевняють представники Microsoft, нова функція стане доступна всім користувачам Edge в найближчі місяці.

Крім того Edge отримав низку корисних нововведень, які покликані спростити та пришвидшити роботу користувачів. Серед нових функцій "розумне копіювання", яке спрощує роботу з копіюванням таблиць та інших об'єктів. Функція "Колекції" – розширений аналог тек з вкладками – допоможе зручно відсортувати збережені вкладки. По суті, користувач створює власну стрічку в яку додає збережені сторінки, таким чином їх значно легше розпізнати згодом.

Робота над браузером Edge триває. Оглядач від Microsoft постійно отримує нові функції, які не мають аналогів у інших браузерах. Також творці браузера не бояться експериментувати та реалізують переосмислені функції, які в Edge виглядають інакше, зручніше та продуманіше ніж в аналогах.

Проблеми з конфіденційністю

Разом з тим Microsoft Edge виявився найгіршим щодо конфіденційності користувачів, за версією експерта в галузі IT Дуга Лейта із ірландського Трініті-коледжа. Браузер відправляв ідентифікатори, що давали змогу пов'язати пошукові запити, асоційовані IP-адреси і дані про перебування на власні сервери, причому подібну функціональність виявилося непросто відключити самим користувачам.

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