Microsoft Excel для Android отримає дуже корисну функцію: деталі

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Microsoft Excel для Android
Microsoft Excel для Android / Android Headlines

Компанія Microsoft поділилася подробицями щодо майбутніх змін в пакеті фірмових офісних додатків. Одна із найбільш приємних та неочікуваних змін торкнулася мобільної версії Excel.

Особливості нововведення. Як повідомляє FoneArena, прийдешнє оновлення редактора таблиць дасть змогу заощадити багато часу студентам, офісним співробітникам і всім тим, хто стикається з набором великих обсягів тексту.

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Багато додатків вже давно вміють розпізнавати текст на фото і переводити його в електронний вигляд, але з таблицями дана функція коректно не працювала. Тому Microsoft використала технології штучного інтелекту, щоб виправити це упущення.

Microsoft Excel
Microsoft Excel розпізнаватиме текст з картинки

Нова функція під назвою Insert Data from Picture дозволяє перетворити надруковані таблиці в електронні. Для цього достатньо сфотографувати аркуш паперу, а потім вибрати область, яку потрібно розпізнати. Після невеликої обробки таблиця з'явиться в Excel зі збереженням всіх стовпців і рядків і можливістю подальшого редагування.

Коли з'явиться нова фунція? На даний момент функція ще тестується і поки доступна тільки в бета-версії Excel для Android. Крім того, для її роботи потрібно підписка на Office 365.

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Теги: Новини Техно Техно Microsoft Android Інтернет Додатки
Джерело: 24 Канал
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