Microsoft готує дві моделі Xbox наступного покоління

Компанія Microsoft працює не тільки над анонсованим новим поколінням Xbox під назвою Anakonda, а також над менш потужним варіантом консолі з кодовим ім'ям Lockhart.

За інформацією чотирьох джерел видання Kotaku, знайомих з планами компанії – Lockhart буде оновленням Xbox One S з процесором нового покоління і твердотілим накопичувачем, але без дисковода.

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Характеристики моделей

Таким чином серія, відома як Project Scarlett, буде складатися з двох пристроїв. Продуктивність графіки моделі Anaconda складе більше ніж 10 терафлопс, у Lockhart – 4 терафлопс. Також відомо, що Lockhart зможе в ігри в 1440p при 60 кадрах в секунду, в той час, як більш потужна консоль орієнтується на 4К при 60 fps.

Очікується, що реліз новинок відбудеться в період різдвяних свят 2020 року. Раніше інсайдери навіть озвучили дату продажів консолі від Microsoft – 6 листопада 2020 року.

Про Lockhart повідомляли різні джерела близько року тому, однак на виставці E3 2019 Microsoft розповіла лише про модель Anaconda.

До речі, нещодавно в мережі з'явилися фото нової консолі PlayStation 5 від Sony. Наразі це лише так званий Dev Kit, тобто варіант для розробників. Водночас жодних витоків з боку Microsoft наразі немає.

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