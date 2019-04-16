Microsoft готується представити конкурента Apple AirPods

Корпорація Microsoft планує представити повністю бездротові навушники. За інформацією з мережевих джерел, таким чином редмондці планують створити серйозну конкуренцію Apple AirPods.

За даними ресурсу Thurrott, Microsoft проектує навушники у вигляді двох незалежних бездротових модулів – для лівого і правого вуха. Розробка нібито ведеться за проектом з кодовим ім'ям Morrison. На комерційному ринку новинка може дебютувати під назвою Surface Buds, хоча точних даних на цей рахунок поки немає.

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Особливості новинки. З чуток, навушники Microsoft отримають інтеграцію з інтелектуальним голосовим помічником Cortana. Крім того, йдеться про наявність шумозаглушення.

Дата анонсу. Про терміни анонса Surface Buds, на жаль, нічого не повідомляється. Але спостерігачі вважають, що редмондський гігант може уявити виріб в поточному році.

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