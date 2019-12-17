Microsoft неочікувано продовжила термін підтримки Windows 10 Mobile

Ще восени компанія Microsoft офіційно оголосила про припинення підтримки операційної системи Windows 10 Mobile. Редмондці планували "поховати" колись перспективну операційку 10 грудня, однак виявилося, що її термін "життя" продовжили.

Що відомо про оновлення

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Відповідно до опису фінального патча для Windows 10 Mobile (1709), компанія припинить підтримку операційки лише 14 січня 2020 року. Про причини зміни графіка не повідомляється.

10 грудня Microsoft випустила патч з оновленням системи безпеки для усунення критичних вразливостей.

Хоча смартфони на цій операційній системі продовжать функціонувати, вони більше не будуть отримувати оновлення безпеки та інші системні апдейти. Також припинять технічну підтримку з боку розробників операційки.

Майбутні оновлення

Оскільки термін закінчення підтримки змінений буквально нещодавно, не виключено, що користувачів чекає додатковий пакет оновлень в кінці цього або початку 2020 року.

Раніше Microsoft порекомендувала користувачам Window 10 Mobile переходити на смартфони під управлінням Android або iOS.

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