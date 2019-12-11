Microsoft обрала сумнівний спосіб примусити користувачів перейти на Windows 10

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Windows 7 / Ілюстративне фото

Компанія Microsoft опинилася перед непростим завданням – як змусити впертих користувачів Windows 7 перейти на Windows 10. Судячи з усього, рішення в компанії таки знайшли і воно вам не сподобається.

Для звичайних користувачів розширена підтримка Windows 7 завершується 14 січня 2020 року. Microsoft зараз вже попереджає користувачів про швидку смерть Windows 7 і пропонує переходити на Windows 10. Проте, користувачі не поспішають слідувати порадам Microsoft і переходити на більш сучасну Windows 10.

Цікаво: Microsoft ще на кілька років продовжила підтримку Windows 7

Рішення Microsoft

Іноді вигулькуючі невеликі сповіщення здалися Microsoft недостатньо стимулюючими. Компанія оголосила, що з 15 січня 2020 року вона почне виводити повноекранні сповіщення. У них будуть описуватися ризики використання Windows 7 Service Pack 1 після припинення підтримки 14 січня 2020 року.

Кого це стосується

Таке повноекранне сповіщення буде залишатися на дисплеї, поки користувач не закриє його. Сповіщення, які закриватимуть собою вікна інших програм, будуть виводитися для наступних версій Windows 7 Service Pack 1: Starter (Початкова), Home Basic (Домашня базова) і Premium (Домашня розширена), Professional (Професійна) і Ultimate (Максимальна).

Чому користувачі люблять Windows 7

Минулого року саме ця операційна система була визнана найпопулярнішою у світі. При переході на нове покоління Windows 10 користувачі стикаються із низкою факторів.

Наприклад, багатьох турбує проблема сумісності. Хоча й Microsoft заявляє, що 99% програмного забезпечення для Windows 7 повністю підтримується Windows 10. Однак, користувачі побоюються, що оновлення завадить нормальному функціонуванню їх комп’ютерів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Microsoft Windows 10
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