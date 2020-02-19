Microsoft випустила додаток Office: де завантажити
Корпорація Microsoft випустила додаток Office. Раніше цей застосунок був доступний лише у бета-доступі. Наразі він доступний лише для користувачів девайсів на базі Android.
Додаток Office: де завантажити
Як ми вже згадували, наразі застосунок Office можна завантажити лише із магазину додатків Google Play. Додаток доступний на версії Android 6.0 та новіших. Завантажити його можна за посиланням.
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Коли додаток стане доступним для користувачів iOS, поки невідомо.
Що цікавого
Додаток Office об’єднав у собі властивості Word, PowerPoint і Excel. Зараз він вміє не просто створювати і редагувати документи за допомогою цих програм. За допомогою застосунка можна швидко передавати файли на комп'ютер і на інші пристрої, які перебувають поруч.
Додаток Office від Microsoft: відео
У додатку також можна створювати швидкі замітки (Sticky Notes). Також він має функцію Office Lens, яка дає змогу сканувати документи і таблиці, текст на них буде доступний для пошуку.
За допомогою Office можна підписувати PDF-файли, конвертувати в них зображення або інші документи.
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