Microsoft випустила додаток Office: де завантажити

Корпорація Microsoft випустила додаток Office. Раніше цей застосунок був доступний лише у бета-доступі. Наразі він доступний лише для користувачів девайсів на базі Android.

Додаток Office: де завантажити

Як ми вже згадували, наразі застосунок Office можна завантажити лише із магазину додатків Google Play. Додаток доступний на версії Android 6.0 та новіших. Завантажити його можна за посиланням.

Цікаво: Instagram поверне стрічку в хронологічному порядку

Коли додаток стане доступним для користувачів iOS, поки невідомо.

Що цікавого

Додаток Office об’єднав у собі властивості Word, PowerPoint і Excel. Зараз він вміє не просто створювати і редагувати документи за допомогою цих програм. За допомогою застосунка можна швидко передавати файли на комп'ютер і на інші пристрої, які перебувають поруч.

Додаток Office від Microsoft: відео

У додатку також можна створювати швидкі замітки (Sticky Notes). Також він має функцію Office Lens, яка дає змогу сканувати документи і таблиці, текст на них буде доступний для пошуку.

За допомогою Office можна підписувати PDF-файли, конвертувати в них зображення або інші документи.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно