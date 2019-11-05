Microsoft перевела працівників на 4-денний тиждень: експеримент дуже успішний

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Microsoft перевела працівників на 4-денний тиждень
Microsoft перевела працівників на 4-денний тиждень / unsplash.com

Компанія Microsoft в Японії перевела свій офіс на 4-денний робочий тиждень. Експеримент виявився дуже успішним – продуктивність співробітників лише підвищилась.

Як пише cnbc.com, перейшовши на нову систему роботи, компанія зауважила стрибок рівня продуктивності майже 40%.

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Деталі експерименту. Компанія провела конкурс Microsoft Work Work Choice Challenge, після якого зробила працівникам додатковий вихідний у п’ятницю.

Таким чином 2 300 працівників компанії відпочивають 3 дні на тиждень, а на роботу ходять з понеділка по четвер.

Переваги. За період цього експерименту, продуктивність кожного працівника в середньому зросла на 39,9% (в порівнянні з таким же проміжком 2018 року).

Та це не єдина перевага цього експерименту. Це дало змогу компанії скоротити витрати: на 23,1% знизилось споживання електроенергії і на 58,7% менше сторінок, надрукованих за цей період.

Нововведення дуже сподобалось працівникам – 92,1% заявили, що їм сподобалася чотириденний робочий тиждень.

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Теги: Техно Новини Техно Японія IT-бізнес Microsoft
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