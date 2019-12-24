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Microsoft планує розділити операційну систему Windows: деталі

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Microsoft планує розділити операційну систему Windows / unsplash.com

За даними авторитетного інсайдера WalkingCat, компанія Microsoft розглядає варіант розділення операційної системи Windows на кілька версій. Таке рішення можуть прийняти, аби пришвидшити вихід оновлень. Окрім того, користувачі зможуть швидше отримувати нові функції, завантажуючи їх просто із фірмового магазину компанії.

Що відомо про зміни

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За словами інсайдера, опублікований в магазині Microsoft Store додаток Windows Feature Experience Pack тепер можна встановити на окремі комп'ютери і ноутбуки з Windows, які відповідають необхідній збірці.

На думку інсайдера, таким чином компанія планує розділяти оновлення для користувачів різних збірок, завдяки чому може прискорити терміни поширення нових релізів. Тобто всі патчі безпеки і апдейти, що розширюють функціональність системи, будуть доступні індивідуально, а не у вигляді одного глобального оновлення.

Переваги

Подібний підхід має низку переваг. Крім того що Microsoft зможе випускати нові функції для Windows без прив'язки до великих апдейтів, це дозволить більш ретельно тестувати їх. Останнє особливо актуально, так як компанія останнім часом часто має проблеми з глобальними оновленнями.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Microsoft
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