Microsoft поділилася першою фотографією зі складного смартфона Surface Duo

З моменту презентації складного Android-смартфона Surface Duo у жовтні минулого року компанія Microsoft не ділилася жодними новими подробицями про нього. Перервати мовчання вирішив глава продуктової лінійки корпорації Панос Панай. Він поділився першою фотографією, знятою на незвичайний апарат.

Топменеджер Microsoft поділився фотографією через Instagram, вирішивши показати атмосферу у себе вдома в період карантину. На знімку його син робить уроки за допомогою планшета Surface Pro і бездротових навушників Surface Headphones.

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Ділюся особливим моментом знятим на мій Surface Duo. Поки я працюю вдома, Костас навчається вдома. Сьогодні ми ділимо мій офіс. Здорово, що у нього є такі інструменти, як Windows і Surface, які допомагають йому вчитися в цей час,

– написав Панай.

На жаль, повноцінно оцінити якість знімка після завантаження в Instagram вкрай складно. Однак, тут варто звернути увагу на те, що представлений у жовтні зразок Surface Duo мав лише фронтальну камеру. Наразі не зрозуміло, чи зроблено фото на фронталку, чи ґаджет отримав повноцінну основну оптику.

Що відомо про Surface Duo

Революційний смартфон від Microsoft отримає два екрани і складатиметься як ноутбук. Особливістю апарату стане можливість розвороту дисплея на 360 градусів. У такому положенні він буде нагадувати звичайний моноблок і дозволить легко утримувати модель однією рукою, наприклад, під час дзвінка.

Дата презентації

Реліз Surface Duo очікується взимку 2020 року. Одночасно повинна відбутися прем'єра 13-дюймового складного апарату Microsoft Surface Neo на Windows 10X. Точна дата презентації та ціна новинок ще не оголошені.

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