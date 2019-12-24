Microsoft "поховала" ще один свій продукт: мобільна версія Cortana покидає продукти компанії

Протягом 2019 року компанія Microsoft поступово прибирала голосовий помічник Cortana з різних додатків, сервісів та платформ. Коментарів з цього приводу не було, але було схоже на те, що компанія має намір майже повністю відмовитися від свого голосового помічника.

Виявилося, що так і є. В інтерв'ю Venturebeat Ендрю Шуман (Andrew Shuman), який саме очолював команду розробників Cortana з минулого року, розповів про плани Microsoft щодо Cortana.

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Cortana частково зникне

Для початку Шуман підтвердив, що мобільний додаток Cortana зникне з магазинів додатків у всіх країнах, за винятком США. У штатах же Cortana для Android і iOS нібито залишиться тільки заради двох продуктів: навушників Surface і розумної колонки Invokes. Ще одна причина – Microsoft хоче продовжити експериментувати.

Що стосується Cortana для Windows, тут голосовий помічник залишиться, хоча ми знаємо, що він вже давно перестав бути повністю інтегрованим в ОС.



Microsoft потроху забирає голосового помічника зі своїх продуктів та сервісів

Плани Microsoft

Компанія обіцяє в наступному році інтегрувати Cortana в Microsoft Team, та й в цілому збирається зосередитися на корпоративному ринку. До того ж Microsoft хоче, щоб Cortana була інтегрована в кожен додаток компанії, як це зроблено з пошуком.

Шуман говорив багато, але в цілому складається враження, що Cortana для Microsoft – це далеко не пріоритетний продукт. І вже тим більше за межами США.

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