Microsoft показала "внутрішній світ" Xbox Series X: відео

Microsoft вже розкрила технічні характеристики ігрової консолі Xbox Series X, яку готують до релізу. Окрім того, вендор провів повний розбір пристрою і опублікував детальний звіт про "внутрішній світ" приставки.

Характеристики Xbox Series X

Цікаво Створили гру, в якій можна чхнути на відвідувачів виставки CDC 2020

Раніше Microsoft опублікувала детальний список комплектуючих майбутньої новинки. Консоль отримає модифікований 8-ядерний процесор AMD (Zen 2, тактова частота 3,8 ГГц), графічний прискорювач на базі мікроархітектури RDNA 2, 16 ГБ пам'яті GRDDR6, SSD-накопичувач об'ємом 1 ТБ з можливістю розширення за допомогою кастомної карти пам'яті ще на 1 ТБ, а також Blu-Ray привід.

Як це все вмістили

Як виявилося, все це залізо акуратно "упаковано" в компактний корпус об'ємом 6,86 літра. На одній з його сторін розмістилися інтерфейсні роз'єми: HDMI 2.1, три USB 3.2 Type-A, Ethernet, гніздо живлення і слот для розширення внутрішнього сховища.

Консоль Xbox Series X​ в розібраному стані – дивіться відео

Вентилятор системи охолодження розташований на вершині "вежі", прямо під декоративними гратами. При цьому всередині практично не залишається вільного місця, а додаткової системи вентиляції конструкція не передбачає.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно