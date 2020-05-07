Microsoft показала вражаючий список перших ігор для Xbox Series X

На презентації Xbox Inside корпорація Microsoft розкрила гри, які стануть доступні одночасно із запуском нової консолі Xbox. У тому числі вперше показали геймплей наступної Assassin's Creed і нову гру творців Layers of Fear.

Компанія продемонструвала одразу 11 проєктів в ріхних жанрах.

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Assassin’s Creed Valhalla

Хоча трейлер назвали геймплейним, в коментарях справедливо скаржаться, що він багато в чому складається з зарендерених роликів, а не справжніх кадрів ігрового процесу. Виглядає, тим не менш, вражаюче.

Трейлер гри:

Bright Memory Infinite

Покращений для консолі нового покоління шутер від першої особи, дія якого відбувається в футуристичному мегаполісі 2036 року.

Трейлер гри:

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Свіжий трейлер продовження Vampire: The Masquerade – Bloodlines, який вийде і на ПК, і на консолях.

Трейлер гри:

The Medium

Багатообіцяючий горрор від Blooper Team, творців Layers of Fear і Observer. Композитором виступив Акіра Ямаока, відомий в тому числі роботою над серією Silent Hill.

Трейлер гри:

Yakuza: Like a Dragon

Восьма гра в відомої серії вийде і на Xbox Series X. Це перша частина, головним героєм якої став не Кірю Казама. Змінився і жанр: тепер це покрокова стратегія.

Трейлер гри:

DiRT 5

Тут все стандартно: нова консоль – нова аркадна гонка. Ще реалістичніше, ще більше крутих машин.

Трейлер гри:

Scorn

Атмосферний хоррорное пригода від Ebb Software, яка раніше вже анонсували на ПК.

Трейлер гри:

Chorus

Шутер з елементами хоррору - на цей раз в косметичному сеттинге. Розробляють його Fishlabs і відома Deep Silver.

Трейлер гри:

Call of the Sea

Адвенчура-головоломка, дія якої відбувається в 30-х роках минулого століття. Ви граєте за Нору – жінку, яка перетинає океан в пошуках свого чоловіка, який зник разом з цілою експедицією.

Трейлер гри:

The Ascent

Рольова гра, дія якої відбувається в світі кіберпанку. Корпорація Ascent Group, якій належав весь світ, впала, і тепер людям доводиться виживати самим.

Трейлер гри:

Scarlet Nexus

Екшен в аніме-стилі, розробкою якого займаються члени команди, які працювали над відомою серією The Tales of.

Трейлер гри:

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