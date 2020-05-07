Microsoft показала вражаючий список перших ігор для Xbox Series X
На презентації Xbox Inside корпорація Microsoft розкрила гри, які стануть доступні одночасно із запуском нової консолі Xbox. У тому числі вперше показали геймплей наступної Assassin's Creed і нову гру творців Layers of Fear.
Компанія продемонструвала одразу 11 проєктів в ріхних жанрах.
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Assassin’s Creed Valhalla
Хоча трейлер назвали геймплейним, в коментарях справедливо скаржаться, що він багато в чому складається з зарендерених роликів, а не справжніх кадрів ігрового процесу. Виглядає, тим не менш, вражаюче.
Трейлер гри:
Bright Memory Infinite
Покращений для консолі нового покоління шутер від першої особи, дія якого відбувається в футуристичному мегаполісі 2036 року.
Трейлер гри:
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Свіжий трейлер продовження Vampire: The Masquerade – Bloodlines, який вийде і на ПК, і на консолях.
Трейлер гри:
The Medium
Багатообіцяючий горрор від Blooper Team, творців Layers of Fear і Observer. Композитором виступив Акіра Ямаока, відомий в тому числі роботою над серією Silent Hill.
Трейлер гри:
Yakuza: Like a Dragon
Восьма гра в відомої серії вийде і на Xbox Series X. Це перша частина, головним героєм якої став не Кірю Казама. Змінився і жанр: тепер це покрокова стратегія.
Трейлер гри:
DiRT 5
Тут все стандартно: нова консоль – нова аркадна гонка. Ще реалістичніше, ще більше крутих машин.
Трейлер гри:
Scorn
Атмосферний хоррорное пригода від Ebb Software, яка раніше вже анонсували на ПК.
Трейлер гри:
Chorus
Шутер з елементами хоррору - на цей раз в косметичному сеттинге. Розробляють його Fishlabs і відома Deep Silver.
Трейлер гри:
Call of the Sea
Адвенчура-головоломка, дія якої відбувається в 30-х роках минулого століття. Ви граєте за Нору – жінку, яка перетинає океан в пошуках свого чоловіка, який зник разом з цілою експедицією.
Трейлер гри:
The Ascent
Рольова гра, дія якої відбувається в світі кіберпанку. Корпорація Ascent Group, якій належав весь світ, впала, і тепер людям доводиться виживати самим.
Трейлер гри:
Scarlet Nexus
Екшен в аніме-стилі, розробкою якого займаються члени команди, які працювали над відомою серією The Tales of.
Трейлер гри:
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