Microsoft поповнила асортимент комп’ютерних мишок новою моделлю

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Нова мишка Microsoft Pro IntelliMouse
Нова мишка Microsoft Pro IntelliMouse / microsoftstore.com.cn

Компанія Microsoft у минулому році представила відновлену модель легендарної мишки IntelliMouse Explorer 3.0 у вигляді моделі Classic IntelliMouse.

Як пише видання ixbt.com, асортимент серії IntelliMouse поповнився новою моделлю Pro IntelliMouse.

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Microsoft Pro IntelliMouse отримала класичний корпус, але з сучасним датчиком. Це PixArt PAW 3389 з максимальним здатністю 16 000 точок на дюйм і здатністю працювати при прискоренні до 50g.

Миша має габарити 132 х 69 х 43 мм при масі 104 грамів. Збоку на мишці розміщені дві додаткові бічні кнопки, щоб налаштувати підсвічування.

У Китаї новинка оцінена у 58 доларів (1600 гривень).

Microsoft Pro IntelliMouse

Microsoft Pro IntelliMouse отримав класичний дизайн

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Теги: Ґаджети Техно Microsoft
Джерело: Техно
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