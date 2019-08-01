Microsoft потролив MacBook Air у нові рекламі: знайшли навіть реального Мака Бука

Компанія Microsoft підготувала новий рекламний ролик свого ноутбука Surface Laptop 2. У відео автор розповідають чим їхній ноутбук кращий від конкурента MacBook Air.

Цікаво, що для реклами автори відшукали реального хлопця, що має ім’я Макккензі (Мак) Бук. Тож у рекламному ролику Мак Бук розповідає, чому Surface Laptop 2 кращий за його тезку – MacBook Air.

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Зокрема, хлопець закликає обирати Surface, адже йому можна довіряти, адже він Мак Бук (Mac Book).

До речі, реальний Мак Бук живе в Сіднеї, Австралія.

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Що відомо про Surface Laptop 2. Нове покоління ноутбука Microsoft презентувала восени 2018 року. Розробник запевнив, що він став на 85% швидший за попередника завдяки новим процесорам Intel Core восьмого покоління. Ноутбук оснащений сенсорним дисплеєм з діагональю 13,5 дюйма.

Його базова комплектація оснащена процесором Intel Core i5 у парі з 8 ГБ оперативки і SSD на 128 ГБ. Вона коштує 999 доларів (близько 25 тисяч гривень).

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