Microsoft представила бездротові навушники з оригінальним дизайном та підтримкою Office 365

Під час презентації в Нью-Йорку корпорація Microsoft представила низку цікавих новинок. Зокрема, компанія випустила фірмові бездротові навушники під назвою Surface Earbuds.

Цікаві фішки. Однією із особливостей Surface Earbuds став їхній дизайн. Зовнішня частина навушників – це плоска сенсорна панель. Вона реагує на натиски та жести, за допомогою чого можна керувати відтворенням музики, перемикати треки, запускати додатки тощо.

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Ще одна цікава фішка – це підтримка додатків Office 365. За допомогою навушників можна створювати live-субтитри під час презентацій PowerPoint або надиктовки тексту в Word-документі.

Що ще цікавого. Кожен навушник обладнаний двома мікрофонами, один із них – для спілкування через девайс.

Час автономної роботи навушників становить близько 8 годин. При цьому якщо підзаряджати їх у кейсі, то вони протримаються добу.

Ціна. Рекомендована вартість новинки – 249 доларів – це 6 200 гривень за нинішнім курсом.

Бездротові навушники Surface Earbuds

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