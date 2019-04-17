Microsoft представила безкоштовну гру Forza Street на PC, iOS та Android

Часто цікаві та багатообіцяючі чутки так і залишаються лише домислами журналістів, проте нещодавній "злив" про нову частину Forza для iOS та Android все ж підтвердили офіційно. Однак, як виявилося це не єдиний сюрприз від Microsoft.

Як повідомляє Polygon, гру Forza вирішили поширювати безкоштовно – як на смартфонах, так і на PC. І якщо власникам телефонів доведеться трохи почекати, перш ніж відправитися назустріч божевільним швидкостям, то власники комп'ютерів можуть приступити до перегонів невідкладно.

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Розробка та особливості гри. Передбачалося, що Forza Street буде розроблена командою Turn 10, яка раніше вже випустила Miami Street. Однак Microsoft всього лише перейменувала стару гру.

У новинці використовуються спрощені засоби управління: користувачеві досить вчасно піддавати газу, гальмувати або прискорюватися. Зате, за словами творців, тепер геймери можуть насолоджуватися гонками "в будь-який час в будь-якому місці".

Трейлер гри Forza Street – дивіться відео

Дата виходу на різних платформах. А тепер найцікавіше. Forza Street для PC вже доступна для завантаження в Microsoft Store. Тайтл поширюється безкоштовно, але без внутрішньоігрових покупок не обійшлося. Корпорація обіцяє продовжити додавати контент і чуйно прислухатися до бажань користувачів. Версія для iOS і Android вже в дорозі: вона повинна з'явитися трохи пізніше в цьому році.

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