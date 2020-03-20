Microsoft представила DirectX 12 Ultimate для ігор на PC й консолях: відео

Як стало відомо раніше, Xbox Series X працюватиме на графічній архітектурі RDNA 2, а значить, точно зможе підтримувати трасування променів. Щоб не відставати від трендів, Microsoft представила нову версію DirectX 12 Ultimate, яку можна буде використовувати для поліпшення графіки як на PC, так і на консолі наступного покоління.

Головною відмінною рисою API стане підтримка відразу декількох технологій, зазначили Microsoft у блозі розробників.

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Особливості нової технології

Крім оновленого до версії 1.1 DirectX Raytracing, інтерфейс дозволить залізу працювати з Variable Rate Shading. Це дозволить знизити якість рендерингу в "невидимих" областях екрану з метою розвантаження графічного процесора.

Також реалізована Mesh Shader для точнішого контролю над взаємодією з GPU, а також Sampler Feedback для прискорення завантаження текстур.

Трасування променів в комп'ютерних іграх (рей трейсінг) – це рішення для створення реалістичного освітлення, відображень і тіней, що забезпечує більш високий рівень реалізму в порівнянні з традиційними способами рендеринга.

Демонстрація можливостей нової технології:

Microsoft представила системні характеристики Xbox Series X ще 16 березня. Через кілька днів їй відповіла Sony аналогічними відомостями про PlayStation 5. Однак друга презентація виявилася не призначена для масового споживача – японська компанія буквально завалила геймерів технічною інформацією, що породило масу жартів в мережі.

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