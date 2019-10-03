Microsoft представила два складні планшети

22 Читать новость на русском
Microsoft представила складний планшет Surface Neo
Microsoft представила складний планшет Surface Neo / Скріншот з відео

Компанія Microsoft провела презентацію, під час якої представила складні планшети Surface Neo й Surface Duo. Щоправда, планшети не мають гнучкого екрану, а складаються із двох окремих дисплеїв, скріплених по середині.

Surface Neo

У розкладеному вигляді між двома його екранами можна помітити проміжок. Тож його зручніше використовувати як ноутбук, а не планшет із одним великим екраном.

Читайте також: Microsoft представила операційну систему Windows 10X

Він працює на операційній системі Windows 10X, вона дає змогу виводити на екрани різні програми й працювати з ними одночасно.

Surface Neo

Surface Neo має додаткову клавіатуру та стилус 

Діагональ кожного екрану становить 9 дюймів, обидва захищені склом Gorilla Glass. Його можна розкрити на 360 градусів або використовувати у вигляді намету.

Новинка оснащена новим гібридним процесором Intel Lakefield, що містить графічне ядро Intel 11-го покоління. Додатково можна приєднати клавіатуру. Також він має спеціальний стилус Surface Pen. При чому в нього активна і друга частина, яка може виконувати функцію гумки. І клавіатура й стилус оснащені акумуляторними батареями.

Surface Duo

Він більше нагадує смартфон. Працює новинка під управлінням операційної системи Android. Він теж оснащений двома екранами, які можна відкривати на будь-який кут від 0 до 360 градусів.

Планшет-смартфон Surface Duo

Кожен екран Surface Duo має діагональ 5,6 дюйма, тож у складеному вигляді має розмір смартфона. У розгорнутому вигляді його діагональ становить 8,3 дюйма.

Ціни на жодну з новинок поки не називають.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Від куріння вейпа померло 17 осіб: лікарі США б'ють на сполох
сьогодні
11783
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Microsoft планшети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
сьогодні 17:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 3083
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
2 жовтня 13:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 554
Київстар змінює низку популярних тарифних планів
1 жовтня 13:03 Київстар змінює низку популярних тарифних планів
4858
Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
29 вересня 22:02 Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
5861
"Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
29 вересня 18:06 "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
Женя Котик 1407
Новини
Більше новин
Залиште відгук