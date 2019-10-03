Microsoft представила два складні планшети

Компанія Microsoft провела презентацію, під час якої представила складні планшети Surface Neo й Surface Duo. Щоправда, планшети не мають гнучкого екрану, а складаються із двох окремих дисплеїв, скріплених по середині.

Surface Neo

У розкладеному вигляді між двома його екранами можна помітити проміжок. Тож його зручніше використовувати як ноутбук, а не планшет із одним великим екраном.

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Він працює на операційній системі Windows 10X, вона дає змогу виводити на екрани різні програми й працювати з ними одночасно.

Surface Neo має додаткову клавіатуру та стилус

Діагональ кожного екрану становить 9 дюймів, обидва захищені склом Gorilla Glass. Його можна розкрити на 360 градусів або використовувати у вигляді намету.

Новинка оснащена новим гібридним процесором Intel Lakefield, що містить графічне ядро Intel 11-го покоління. Додатково можна приєднати клавіатуру. Також він має спеціальний стилус Surface Pen. При чому в нього активна і друга частина, яка може виконувати функцію гумки. І клавіатура й стилус оснащені акумуляторними батареями.

Meet the new Surface Duo. Coming Holiday 2020. #MicrosoftEvent pic.twitter.com/75uoCMwm0L — Microsoft Surface (@surface) October 2, 2019

Surface Duo

Він більше нагадує смартфон. Працює новинка під управлінням операційної системи Android. Він теж оснащений двома екранами, які можна відкривати на будь-який кут від 0 до 360 градусів.

Планшет-смартфон Surface Duo

Кожен екран Surface Duo має діагональ 5,6 дюйма, тож у складеному вигляді має розмір смартфона. У розгорнутому вигляді його діагональ становить 8,3 дюйма.

Ціни на жодну з новинок поки не називають.

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