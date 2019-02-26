Microsoft представила гарнітуру для військових HoloLens 2: особливості новинки

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Microsoft HoloLens 2
Microsoft HoloLens 2 / Скріншот з відео

Компанія Microsoft офіційно представила гарнітуру змішаної реальності HoloLens 2. Новинка розрахована на професійне використання в сферах будівництва, промисловості, освіти, дослідницьких роботах, військових технологіях.

Основні характеристики. Як повідомляє Overclockers, в основі апаратної платформи HoloLens 2 лежать гібридний процесор Snapdragon 850 і покращений "голографічний співпроцесор" другого покоління. Фахівці Microsoft збільшили кут огляду екранів в два рази, зберігши роздільну здатність в 47 пікселів на градус.

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Окуляри змішаної реальності отримали новий датчик глибини і датчики відстеження руху очей, які в поєднанні з алгоритмами на основі штучного інтелекту забезпечують пряме управління голограмами без додаткових маніпуляторів. Підтримується система авторизації Windows Hello на основі розпізнавання райдужної оболонки очей.

Microsoft HoloLens 2
Microsoft HoloLens 2 призначена для професійного застосування в різних галузях

Також йдеться про поліпшену ергономіку пристрою: він став легше за рахунок застосування вуглецевих матеріалів, отримав більш збалансований центр ваги і новий механізм надягання. Крім того, пізніше вийде версія HoloLens 2 для місць з підвищеною небезпекою під назвою Trimble XR10 у вигляді каски з окулярами.

Доступність новинки та ціна. Замовити пристрій можна буде тільки в США, Японії, Китаї, Німеччині, Канаді, Великобританії, Ірландії, Франції, Австралії та Новій Зеландії. Вартість новинки складе 3 500 доларів (близько 94 600 гривень), що на 500 доларів дорожче, ніж оригінальна версія HoloLens.

Презентація Microsoft HoloLens 2 – дивіться відео

Крім того, Microsoft HoloLens 2 можна буде придбати разом із спеціалізованим програмним забезпеченням Dynamics 365 Remote Assist для мобільних ґаджетів на базі ОС Android за ціною від 125 доларів (близько 3 400 гривень) в місяць.

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Теги: Техно Новини Техно Ціни Ґаджети Microsoft
Джерело: 24 Канал
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