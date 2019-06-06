Microsoft представила лінійку по догляду за тілом Lynx Xbox

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Microsoft представила лінійку по догляду за тілом Lynx Xbox
Microsoft представила лінійку по догляду за тілом Lynx Xbox / Фото з вільних джерел

Компанія Microsoft заручилася підтримкою виробника косметичних засобів Lynx (більш відомий як AXE). Колаборація передбачає створення лінійки товарів для догляду за тілом під брендом Xbox.

Вона включає в себе шампунь, дезодорант і спрей, а продаватися буде виключно в Австралії та Новій Зеландії, повідомляє 4PDA.

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Lynx Xbox дарує свіжий аромат зеленого цитруса з легким відтінком окупант-лайма і лимона, трав'янистими нотками м'яти і шавлії, а також деревним запахом рослини пачулі. Крім того, засіб включає в себе натуральні ароматичні масла,
– свідчить офіційна опис продукції.

Залишається лише поскаржитися на те, що геймери не отримають засіб по догляду за шкірою з запахом Xbox 360, який згорів на другий тиждень використання, і легким відтінком аромату розплавленого пластику.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Microsoft Xbox
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