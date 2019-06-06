Microsoft представила лінійку по догляду за тілом Lynx Xbox

Компанія Microsoft заручилася підтримкою виробника косметичних засобів Lynx (більш відомий як AXE). Колаборація передбачає створення лінійки товарів для догляду за тілом під брендом Xbox.

Вона включає в себе шампунь, дезодорант і спрей, а продаватися буде виключно в Австралії та Новій Зеландії, повідомляє 4PDA.

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Lynx Xbox дарує свіжий аромат зеленого цитруса з легким відтінком окупант-лайма і лимона, трав'янистими нотками м'яти і шавлії, а також деревним запахом рослини пачулі. Крім того, засіб включає в себе натуральні ароматичні масла,

– свідчить офіційна опис продукції.

Залишається лише поскаржитися на те, що геймери не отримають засіб по догляду за шкірою з запахом Xbox 360, який згорів на другий тиждень використання, і легким відтінком аромату розплавленого пластику.