Microsoft представить нову операційну систему Lite OS

Компанія Microsoft вже незабаром представить свою нову операційну систему Lite OS. Вона націлена на користувачів більш простих девайсів.

Як пише ain.ua, компанія Microsoft розділила свою аудиторію на дві категорії – менш і більш активні. Для останніх випустили Windows 10. І саме для менш активних користувачів розробляють Lite OS. Щоправда, ця назва не остаточна – можливо у підсумку вона отримає іншу назву.

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Коли чекати. Офіційно презентувати розробку Microsoft може у травні на конференції Build. Якщо це відбудеться, то влітку вже розпочнеться масштабне тестування.

Нова операційна система Lite OS від Microsoft

Деталі. В мережі з’явилось зображення інтерфейсу цієї системи. Lite OS буде спочатку працювати виключно з додатками PWA і UWP, але згодом Microsoft може додати також підтримку Win32.

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