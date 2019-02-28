Microsoft представить нову операційну систему Lite OS

227 Читать новость на русском
Microsoft представить нову операційну систему
Microsoft представить нову операційну систему / mediasat.info

Компанія Microsoft вже незабаром представить свою нову операційну систему Lite OS. Вона націлена на користувачів більш простих девайсів.

Як пише ain.ua, компанія Microsoft розділила свою аудиторію на дві категорії – менш і більш активні. Для останніх випустили Windows 10. І саме для менш активних користувачів розробляють Lite OS. Щоправда, ця назва не остаточна – можливо у підсумку вона отримає іншу назву.

Читайте також:  Viber змінює правила: творцям чат-ботів доведеться платити

Коли чекати. Офіційно презентувати розробку Microsoft може у травні на конференції Build. Якщо це відбудеться, то влітку вже розпочнеться масштабне тестування.

Microsoft представить нову операційну систему Lite OS

Нова операційна система Lite OS від Microsoft

Деталі. В мережі з’явилось зображення інтерфейсу цієї системи. Lite OS буде спочатку працювати виключно з додатками PWA і UWP, але згодом Microsoft може додати також підтримку Win32.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
сьогодні
8231
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Microsoft
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
27 лютого 19:02 Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
796
Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
26 лютого 21:02 Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
1249
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
25 лютого 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
1377
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
23 лютого 20:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 2773
Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
23 лютого 14:03 Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
1150
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук