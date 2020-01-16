Microsoft припинила підтримку Windows 7: як безкоштовно оновитися до Windows 10

Попри те, що можливість безкоштовного оновлення до Windows 10 повинна була завершитися ще в 2016 році, все ж залишився спосіб перейти на "десятку" безоплатно.

Як пише ITHome, з посиланням на колишнього працівника Microsoft, користувачі Windows 7, як і раніше можуть оновитися до Windows 10 не сплачуючи за перехід. Причому для цього не потрібно щось "ламати" або виконувати незрозумілі дії, все здійснюється за допомогою стандартного інструменту Microsoft.

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Як безкоштовно оновитися до Windows 10

Перш за все потрібно мати встановлену офіційну (активовану) Windows 7. А далі все досить просто:

Потрібно завантажити Windows 10 Media Creation Tool, запустити додаток та погодитися з умовами ліцензії Microsoft. Далі обираємо пункт меню "Оновити цей ПК зараз" (не використовувати можливість чистого встановлення) і, власне, натиснути кнопку Install.

В процесі комп'ютер кілька разів перезавантажиться – як при звичайному встановленні. Після цього користувач отримає у своє розпорядження офіційну версію Windows 10.

Важливо! Необхідно зазначити в Media Creation Tool пункт "Keep Files" – в іншому випадку всі файли користувача в процесі оновлення будуть видалені.

Що відомо про Windows 10?Це операційна система, яку Microsoft представила у 2015 році. Протягом першого року після виходу системи користувачі мали змогу безкоштовно оновитися до Windows 10 на будь-якому пристрої під керуванням офіційних версій Windows 7, Windows 8.1 і Windows Phone 8.1.



Попри те, що Microsoft вже тривалий час наполегливо пропонує користувачам перейти на Windows 10, "сімка" досі залишається дуже популярною.

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