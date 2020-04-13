Microsoft продовжила підтримку фірмового браузера для Windows 7

Microsoft Edge нещодавно став другим за популярністю браузером в світі і лідером по кількості підтримуваних технологій. Ще однією особливістю програми стала його живучість на застарілих платформах, включаючи Windows 7. Розробники оголосили про розширення термінів підтримки програми для користувачів, які не встигли оновитися до актуальної версії операційної системи.

За заявою Microsoft, браузер Edge, побудований на базі рушія Chromium, буде доступний для встановлення користувачам Windows 7 і Windows Server 2008 R2, а також Windows 10 (1709 і LTSC), Windows Server 2012 і Windows 8.1, до 15 липня 2021 року. При цьому Microsoft все ж рекомендує оновити версію ОС, повідомляє Gizchina.

До теми Microsoft Edge став другим за популярністю браузером в світі

Ми будемо підтримувати роботу Microsoft Edge в Windows 7 і Windows Server 2008 R2 до 15 липня 2021 року. Але самі ці операційні системи більше не підтримуються, і Microsoft рекомендує вам перейти на Windows 10. Хоча наш браузер і дає вам захист в інтернеті, але ваш комп'ютер все ще може бути підданий загрозам безпеки,

– наголосили у Microsoft.

Представники корпорації також відзначили, що для повноцінної роботи режиму сумісності з Internet Explorer при запуску Edge користувачам необхідно бути учасниками програми розширених оновлень безпеки (Extended Security Updates program).

Проблеми з конфіденційністю

Разом з тим Microsoft Edge виявився найгіршим щодо конфіденційності користувачів , за версією експерта в галузі IT Дуга Лейта із ірландського Трініті-коледжа. Браузер відправляв ідентифікатори, що давали змогу пов'язати пошукові запити, асоційовані IP-адреси і дані про перебування на власні сервери, причому подібну функціональність виявилося непросто відключити самим користувачам.

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