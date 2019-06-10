Microsoft розповіла цікаві деталі про консоль Xbox Project Scarlett

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Xbox Project Scarlett: дата виходу та характеристики
Xbox Project Scarlett: дата виходу та характеристики / The Telegraph

Конференція Microsoft на E3 2019 розкрила нові деталі про консоль Xbox наступного покоління. Пристрій під кодовою назвою Scarlett з'явиться на полицях магазинів вже в 2020 році та отримає доволі високу продуктивність.

Основні характеристики. Серцем пристрою стала кастомізована зв'язка з центрального процесора з архітектурою ZEN 2.

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Графічна підсистема складається з неназваного чіпа Radeon Navi. В якості оперативної і відеопам'яті використовується стандарт GDDR 6, а за зберігання даних і моментальний запуск ігор відповідає SSD-накопичувач з особливою структурою. Він настільки швидкий, що може використовуватися як віртуальна RAM.

Переваги. За заявами творців, всі ці компоненти забезпечать загальну продуктивність в чотири рази вище, ніж у Xbox One X (чий показник – близько 6 терафлопс). Якщо вірити цій інформації, консоль Microsoft виявиться приблизно вдвічі потужніша, ніж флагманська відеокарта Radeon VII.

Анонс Xbox Project Scarlett – дивіться відео

Стрімінг ігор. Крім того, Scarlett буде взаємодіяти з хмарою, що дасть змогу стрімити на неї хіти з віддаленого сервісу, а також буде здатна запускати розваги для інших хмарних пристроїв. Щоправда, подробиці роботи цієї технології поки не розкриті.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xbox Microsoft Ігри
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