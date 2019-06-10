Microsoft розповіла цікаві деталі про консоль Xbox Project Scarlett

Конференція Microsoft на E3 2019 розкрила нові деталі про консоль Xbox наступного покоління. Пристрій під кодовою назвою Scarlett з'явиться на полицях магазинів вже в 2020 році та отримає доволі високу продуктивність.

Основні характеристики. Серцем пристрою стала кастомізована зв'язка з центрального процесора з архітектурою ZEN 2.

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Графічна підсистема складається з неназваного чіпа Radeon Navi. В якості оперативної і відеопам'яті використовується стандарт GDDR 6, а за зберігання даних і моментальний запуск ігор відповідає SSD-накопичувач з особливою структурою. Він настільки швидкий, що може використовуватися як віртуальна RAM.

Переваги. За заявами творців, всі ці компоненти забезпечать загальну продуктивність в чотири рази вище, ніж у Xbox One X (чий показник – близько 6 терафлопс). Якщо вірити цій інформації, консоль Microsoft виявиться приблизно вдвічі потужніша, ніж флагманська відеокарта Radeon VII.

Анонс Xbox Project Scarlett – дивіться відео

Стрімінг ігор. Крім того, Scarlett буде взаємодіяти з хмарою, що дасть змогу стрімити на неї хіти з віддаленого сервісу, а також буде здатна запускати розваги для інших хмарних пристроїв. Щоправда, подробиці роботи цієї технології поки не розкриті.

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