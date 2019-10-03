Microsoft ще на кілька років продовжила підтримку Windows 7

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Microsoft продовжила підтримку Windows 7
Microsoft продовжила підтримку Windows 7 / remnabor.net

Корпорація Microsoft заявила, що підтримка Windows 7 буде відбуватись ще кілька років. Щоправда, підтримка стосуватиметься лише її бізнес-версії для великих користувачів.

Про це сказано на офіційному блозі компанії. До речі, підтримка Windows 7 для звичайних користувачів вже практично припинена.

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Розширена підтримка Windows 7 завершується 14 січня 2020 року. Після цього підтримка буде платною.

Продовження буде доступне через сервіс під назвою Windows 7 ESU. Зараз сервіс буде доступний також власникам малого і середнього бізнесу. Тобто будь-яка компанія зможе за окрему плату продовжити підтримку Windows 7. Працювати Windows 7 ESU почне з 1 грудня цього року.

Чому користувачі люблять Windows 7? Минулого року саме ця операційна система була визнана найпопулярнішою у світі. При переході на нове покоління Windows 10 користувачі стикаються із низкою факторів.

Наприклад, багатьох турбує проблема сумісності. Хоча й Microsoft заявляє, що 99% програмного забезпечення для Windows 7 повністю підтримується Windows 10. Однак, користувачі побоюються, що оновлення завадить нормальному функціонуванню їх комп’ютерів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Інтернет Microsoft Новини Техно Windows 10
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