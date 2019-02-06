Microsoft в Україні отримав нового очільника

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Microsoft в Україні очолив Ян Пітер де Йонг
Microsoft в Україні очолив Ян Пітер де Йонг / cnet.com

Представництво Microsoft в Україні очолив Ян Пітер де Йонг. Він вже приїхав в Україну та приступив до роботи. До цього де Йонг працював в компанії IBM.

Як пише Interfax.com.ua, інформацію про нового очільника Microsoft в Україні повідомив президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер на щорічному прийомі.

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Раніше генеральним директором Microsoft по Україні, Грузії і Молдові була Надія Васильєва. Вона покинула пост у грудні 2017 року. З 1 грудня 2017 року обов'язки гендиректора в регіоні виконував Георгій Рандель.

Що відомо Яна Пітера де Йонга? До переходу в Microsoft він кілька років працював у компанії IBM. Там він очолював посаду Business Development Exec/Deal Maker у Центральній і Східній Європі. Ще рік він працював директором з продажу IT послуг в цьому регіоні.

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Теги: Техно Microsoft IT-бізнес
Джерело: 24 Канал
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